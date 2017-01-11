Bhubaneswar : Odisha BJP on Wednesday announced a list of 49 star campaigners for upcoming panchayat polls. The list included PNG Minister Dharmendra Pradhan, state party head Basant Panda, senior leader KV Singhdeo, Union Tribal Minister Jual Oram.
Veteran Bijoy Mohapatra and former union minister Dilip Ray , Pradeep Purohit, Rabi Nayak, Radharani Panda, Blswa Bhusan Harchandan, Manmohal Samal, Suresh Pujari, Praiap Chandra Sarangi, Surama Padhl, Samir Dey, Samir Mohanty, Prilhivraj Hanchandan, Bhrigu Buxipatra, Sajjan Sharma, Sritam Das and Pinky Pradhan have also been included in the star campaigners list.